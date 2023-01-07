В новый год с новыми привычками: 75% петербуржцев решили избавиться от вредных привычек

В 2023 году 75% жителей Петербурга решили избавиться от вредных привычек. Об этом сообщает портал hh.ru. Например, больше половины жителей хотели бы начать вести здоровый образ жизни.

Кроме этого, сообщается, что 22% хотят перейти в ЗОЖ в ближайшее время, а 29% уже ведут здоровый образ жизни и минимизировали вредные привычки. Также 23% хотели бы отвергнуть пагубные привычки, но пока морально не готовы к этому.

Четверть опрошенных сказала, что их все устраивать и ничего менять они не планируют. Больше других избавившихся от вредных привычек среди строителей и юристов. Планирующих избавиться больше всего в сфере транспорта и логистики. Больше других хотят, но не готовы морально перейти в ЗОЖ работники продаж и ИТ-специалисты.

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