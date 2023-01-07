В Петербурге с коронавирусом госпитализировали 96 жителей

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 6 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 313 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 96 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 485 человек. Умерли от заболевания 17 человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 830 793 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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