Кошки VS Собаки: стало известно, чем отличаются хозяева этих животных

Каждый хоть раз слышал о споре между собачниками и кошатниками, а кто-то и вовсе принимал в этом споре участие. В этот раз речь пойдет о самих хозяевах. Портал SuperJob выяснил, чем они отличаются.

Например, стало известно, что среди собачников все-таки больше тех, кто смотрит на жизнь с оптимизмом. А вот интроверты чаще встречаются среди любителей кошек. Также среди кошатников больше «сов». Может быть, это из-за кошачьих «тыгыдыков»?

Интересно, что собаководы скорее предпочтут кофе, а кошатники — чай.