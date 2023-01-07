Только каждый второй россиянин удовлетворен подарками на Новый год

Только каждый второй россиянин не испытал чувство разочарования при получении новогоднего подарка. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob. В то же время 15% опрошенных жителей страны заявили, что не довольны полученным подарком.

Еще 35% россиян сообщили, что скорее испытывают удовлетворение от полученных подарков. Причем мужчин, недовольных подарками в 1,5 раза больше, чем женщин: 18 и 12% соответственно.

Больше всего у мужчин вызывает возмущение подарок в виде носков и сладостей. В целом же, больше всего радовали как подарки ювелирные украшения, девайсы и гаджеты, бытовая техника, косметика и парфюмерия. При этом эти подарки были выбраны получающей стороной заранее.