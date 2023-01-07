В шаге от границы: в Ленинградской области дом вблизи с Финляндией продают меньше, чем за полмиллиона

В Ленинградской области нередко можно встретить предложения о покупке недвижимости вблизи границы с Финляндией. По данным на декабрь 2022 года, таких домов в области выставили на продажу 13 штук. Об этом сообщает журнал «Загородное обозрение».

С июня текущего года объём предложения снизился на 1 объект, а за два года количество выставленных на продажу объектов снизилось в 2 раза, говорят в пресс-службе. Так, самый бюджетный частный дом вблизи от Финляндии продаётся за 450 тысяч рублей. За эту сумму вы получите небольшой деревянный дом площадью 37 квадратных метра. Он размещен на участке в семь соток. Расстояние до границы составляет 2,4 километра.

Напротив, самый дорогой дом обойдется вашему кошельку в 49,5 миллиона рублей. Этот бюджет позволит приобрести усадьбу площадью 1,2 тысячи квадратных метра. Она располагается на земельном участке площадью почти 2 Га. Однако он находится в долгосрочной аренде. На данный момент в этом комплексе находится действующий база отдыха.