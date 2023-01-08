Без обид из прошлого: как простить и забыть все плохое

В Новый год рекомендуют входить без каких-либо обид. Согласимся, совет дельный. Рассказываем, какие способы прощания с обидами существуют.

Монолог или письмо

Один из самых действенных способов — монолог или письмо обидчику. Попробуйте либо представить перед собой своего обидчика, либо написать ему письмо. Пропишите или проговорите все максимально детально. Поделитесь, что вас беспокоит, напрягает, расстраивает или огорчает. Возможно, в процессе высказывания обид вас накроют эмоции. Не стоит их стесняться, хочется плакать — проплачьтесь. Держать эмоции в себе — плохая затея.

После того, как вы в деталях расскажете, что именно вас напрягало, опишите, чем для вас закончился этот конфликт. Затем расскажите, что вы хотели бы услышать от своего обидчика (извинений, решение проблемы и тд). Обязательно проговорите, то вы сами готовы сделать для разрешения проблемы.

Также некоторые ставят перед собой стул, представляя, что перед вами сидит тот самый человек.

Выкинуть все ненужное

Попробуйте также избавиться в доме от всего лишнего. В особенности от тех, которые вам напоминают о чем-то неприятном или болезненном. Однако мало выкинуть вещи, надо избавиться и от ненужных мыслей. Например, закройте глаза, представьте максимально уютную и теплую для вас атмосферу. Представьте, что вокруг вас царит добро, любовь, забота.

А потом заметьте, что идти вам к этому всему очень тяжело. Причина — огромный мешок, который вы тащите за собой. Вы снимаете с себя мешок, кидаете его на землю, в последний раз смотрите на свою ношу, перешагиваете через него и оставляете его позади себя.

После этого вы будете совсем-совсем свободны и сможете со спокойной душой шагать вперед, в свое светлое прошлое. Глубоко вдохните. Можете открыть глаза. Почувствуйте легкость и облегчение.