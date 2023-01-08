Гараж раздора: житель Петербурга выстрелил в председателя кооператива и себя

Вчера, 7 января, в Петербурге на территории одного гаражного кооператива произошла стрельба. Не обошлось и без трупов. Об этом сообщил источник издания в правоохранительных органах.

Прибывший наряд нашел на месте происшествия в бытовке труп 64-летнего мужчины. Рядом с ним находился председатель кооператива, он получил проникающее пулевое ранение в живот. В тяжелом состоянии его госпитализировали.

Мужчина должен был вернуть гараж по постановлению суда из-за неоплаты членских взносов. Однако вместо оплаты решил из-за неприязни выстрелить в председателя. Затем мужчина выстрелил себе в шею, отчего в последствии скончался.

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