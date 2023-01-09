Суд не дал петербуржцу взыскать с Apple 300 тыс. рублей компенсации

Петербуржец Антон Лебедев попытался взыскать с компании Apple 300 тысяч рублей за прекращение работы услуги бесконтактных платежей. Петроградский районный суд истца не поддержал.

В качестве обоснования своих требований петербуржец сообщил, что с 2003 года приобретал технику Apple, после чего, в марте 2022 года, потерял возможность бесконтактной оплаты с ее помощью. Там образом, утверждает истец, его лишили возможности полноценно использовать устройства и тем самым нарушили права потребителя.

«Суд, изучив материалы, указал, что истец не представил каких-либо доказательств, подтверждающих несоответствие приобретенных им устройств обязательным требованиям, предусмотренным законом или в установленном им порядке», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В суде также отметили, что что Apple Pay является услугой, которая дополнительно оказывается пользователю и ее отключение не является нарушением прав потребителя. Более того, истец указал, что приобретал устройства начиная с 2003 года, однако до 2016 года услуга Apple Pay в принципе была недоступна в России.

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