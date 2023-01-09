В Петербурге возбудили уголовное по факту мошенничества с поставками топлива

В отношении 25-летнего петербуржца возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве с поставками нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

По данным ведомства, в период с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года обвиняемый организовал поставку нефтепродуктов низкого качества. Их получало природоохранное государственное унитарное предприятие.

«В результате противоправной деятельности предприятию причин ущерб на сумму более 11 млн рублей», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства, отметив, что уголовное дело уже направили в суд Красногвардейского района для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в отделение полиции Петербурга обратилась местная жительница. По ее словам, она стала жертвой мошенников, из-за чего потеряла свыше восьми миллионов.