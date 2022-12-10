Петербуржцы потеряли миллионы и влезли в кредит из-за мошенников

В отделение полиции Петербурга обратилась местная жительница. По ее словам, она стала жертвой мошенников, из-за чего потеряла свыше восьми миллионов. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb.

Женщине позвонили неизвестные, представившись сотрудниками полиции. Ей и ее мужу предложили перевести с банковских счетов все средства на якобы безопасный счет. В результате супруги сняли 2,9 миллиона рублей со своих счетов и перевели на счета, указанные мошенниками. Но и на этом злоумышленники не остановились. Петербуржцев убедили взять кредит в размере 700 тысяч рублей и также перевести на другие счета.

Однако и на этом история не закончилась. Спустя время к супругам по месту жительства пришла женщина, которая представилась агентом по недвижимости. Она сообщила, что эта квартира якобы выставлена на продажу. После этого женщина заключила предварительный договор купли-продажи и оформила сделку с неизвестной на 4 150 000 рублей. После чего указанную сумму также перевела на неизвестные счета. Общий ущерб оценивается в 8,4 миллиона рублей.