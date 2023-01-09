В Петербурге появился «Единый информационно-расчетный центр»

С 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге работает «Единый информационно-расчетный центр». Он был создан через объединение ВЦКП «Жилищное хозяйство» с ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» и должен будет объединить все ЖКУ в одну квитанцию.

«С января и до момента объединения всех услуг в одну квитанцию жители Петербурга будут получать счета в привычном для них формате – белый платёжный документ и розовую квитанцию», – отметили в Смольном.

Gazeta.spb узнала у сопредседателя союза потребителей Анатолия Голова, как на жителях Северной столицы скажется введение единого платежного документа по услугам ЖКХ.

«Все зависит от потребителя. Для некоторых единственная квитанция удобна, других лишает контроля за своими финансами», – высказался он, отметив, что для некоторых плательщиков единый платежный документ может представлять неудобства при попытке оплатить жилищно-коммунальные услуги частично. Например, в случае если входящие в счет работы не были выполнены на должном уровне.

Также Анатолий Голов добавил, что ключевой причиной введения единой платежной квитанции, по его мнению, является не стремление сделать оплату ЖКХ более удобной, а попытка снизить отток средств. Его вызывает недобросовестное выполнение своих обязанностей управляющими компаниями.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что с 9 января 2023 года вводится единая квитанция по ЖКХ.