Самолет, летевший из Москвы в Гоа, экстренно посадили из-за сообщения о бомбе на борту

Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Москвы в Гоа, совершил вынужденную посадку в штате. Причиной стало сообщение о минировании.

Вечером, около 19:30 поступила информация о том, что самолет, перевозивший пассажиров из столицы России в Гоа, штат Индии, расположенный на юго-западе страны, совершил посадку из-за сообщения о бомбе.

«Неизвестные сообщили о минировании авиарейса 2401 авиакомпании Azur Air, летевшего по маршруту Москва – Гоа. Самолет срочно посажен на аэродроме в штате Гуджарат», – цитирует ТАСС сотрудника Министерства гражданской авиации Индии.

Сведений о пострадавших не поступало, как и подтверждений из других официальных источников. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, проводимой по факту инцидента, произошедшего в аэропорту Перми.