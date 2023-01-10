В Петербурге на оснащение детских музыкальных школ и училищ выделят почти 200 млн рублей

Санкт-Петербург получит субсидии из федерального бюджета на оснащение детских музыкальных школ и училищ. В 2023 году объем средств, предусмотренных на эти нужды, составит почти 200 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал Александр Беглов.

«Соглашение, заключаемое между Министерством культуры РФ и Правительством Санкт-Петербурга, предусматривает предоставление в 2023 – 2025 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на поддержку детских школ искусств и училища», – уточнили в официальном telegram-канале Смольного.

Отмечается, что на оснащение 20 профильных образовательных учреждений необходимым оборудованием в правительстве планируют потратить 193 миллиона рублей.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в текущем году на выплаты российским медикам выделено 152,4 миллиардов рублей.

Александр Беглов субсидии


 

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