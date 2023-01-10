В Петербурге в ходе ночной погони полицейские применили оружие

В ночь на 9 января в Колпинском районе Санкт-Петербурга полицейские попытались остановить автомобиль ЗАЗ Шанц. Водитель тормозить не захотел, в результате чего правоохранителям пришлось открыть огонь.

«9 января 2023 года в 01:30 в Колпинском районе на пересечении Пролетарской улицы и Заводского проспекта была предпринята попытка остановки автомобиля “ЗАЗ Шанц” для проверки документов», – рассказали Gazeta.spb в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Из-за того, что водитель не отреагировал на требования об остановке и продолжил движение, только увеличив свою скорость, сотруднику дорожно-постовой службы пришлось применить табельное оружие. Он сделал это около 01:50.

Повреждение колес привело к остановке транспортного средства около дома 71 по улице Ленина. 28-летний пьяный автомобилист был задержан.

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