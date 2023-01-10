Смольный утвердил проект подключения улицы Седова к скоростной магистрали

В правительстве Санкт-Петербурга утвердили проект планировки территории для подключения улицы Седова к будущей Широтной магистрали скоростного движения. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Согласно опубликованной информации, протяженность реконструируемого существующего участка составляет 600 метров.

«Подключение Широтной магистрали к улице Седова улучшит транспортную ситуацию в Невском районе», – заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

По его словам, строительство Широтной магистрали – один из ключевых проектов по развитию транспортной инфраструктуры всего Санкт-Петербурга – и ее необходимо соединить с улично-дорожной сетью.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в городском кабмине утвердили проект коричневой ветки метро. Новые станции обсудили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова и членов городского правительства.

Александр Беглов правительство санкт-петербурга транспортная инфраструктура


 

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