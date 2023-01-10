Синоптик Колесов рассказал, когда петербуржцам ждать оттепели

Сегодня к границам Ленинградской области подошел атмосферный фронт. Это приведет к выпадению большого количества снега в Санкт-Петербурге, но после придет потепление. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

«С прохождением атмосферного фронта через город температура воздуха повысится до -5.-3 градусов и вечером приблизится к норме для этих дней», – сообщил он в своем официальном telegram-канале, отметив, что южный ветер по-прежнему будет дуть и весьма сильно.

Отмечается, что температурные изменения произойдут в Северной столице уже завтра, 11 декабря. Оттепель следует ждать уже к пятнице:

«Старый Новый год мы снова встретим при плюсовой температуре, и скорее всего с дождем», – предупредил синоптик.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что во вторник, 10 января, в Санкт-Петербург придет штормовой ветер. Об этом предупредили в пресс-службе городского управления МЧС России.