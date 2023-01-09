МЧС: 10 января в Петербурге ожидается штормовой ветер

Во вторник, 10 января, в Санкт-Петербург придет штормовой ветер. Об этом предупредили в пресс-службе городского управления МЧС России.

«По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 10 января в Санкт-Петербурге местами ожидаются порывы ветра 15 метров в секунду», – сообщили в официальном telegram-канале экстренной службы. Сильный ветер усугубляется снегопадом и метелью.

Так, по словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, осадки в регионе начнут идти с 10 января и будут засыпать город снегом постоянно, хоть с перерывами. Впрочем, ожидать долговременного морозного коллапса не стоит. В скором времени температура воздуха днем начнет повышаться.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, как и прогнозировалось, ночь на 8 января стала самой холодной для Санкт-Петербурга с начала года.