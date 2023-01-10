МЧС: В Петербурге 11 января будет ветрено

В среду, 11 января, на территории Санкт-Петербурга ожидается усиления ветра вплоть до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 11 января в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду», – сообщили в официальном telegram-канале экстренной службы.

Пешеходам напомнили о необходимости держаться подальше от объектов, которые могли бы упасть из-за порывов ветра. Подобное уже происходило в Мурманске 8 января. Тогда стоявшая в центре города новогодняя ель упала на двух прохожих, из-за чего оба получили травмы.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по словам главного синоптика Северной столицы, ветер – это не единственное, с чем придется столкнуться жителям Северной столицы. Так, например, в ближайшие дни на территории города ожидается усиление снегопада.