Россияне рассказали, хотят ли возвращения уехавших в 2022 году соотечественников

По данным агентства «СВОИ», 54% россиян не хотели бы, чтобы уехавшие в 2022 году соотечественники возвращались в страну. Чаще всего такой позиции придерживаются люди более старшего поколения. Среди людей старше 60 лет таких более 87%.

Тех, кто хотел бы возвращения россиян, оказалось почти в два раза меньше — 26,5%. Такое мнение чаще встречается среди людей в возрасте до 30 лет (33,4%) и от 45 до 60 лет (34,9%).

Интересно, что чаще других возвращения соотечественников ждут жители Уральского и Центрального федеральных округов (37,9% и 30,6% соответственно хотят возращения). А вот не хотят видеть уехавших в основном представители Северо-Кавказского (61,6% не хотят возвращения уехавших), Южного (66,5%) и Дальневосточного (85,1%) федеральных округов.

Те, кто поддерживает возвращение, чаще всего аргументируют это патриотизмом и привязанностью к дому и семье. Те же, кто придерживается противоположной точки зрения, чаще говорят о ненадежности и трусости уехавших.