Петербуржские застройщики перевыполнили план по вводу жилья

За 2022 год в Петербурге ввели в эксплуатацию почти 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Застройщики возвели 1 414 домов на 70 206 квартир. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

По данным ведомства, установленный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ для Санкт‑Петербурга перевыполнен на 1,5%. В лидерах оказался Приморский район, где за прошедший год возведено 60 домов общей площадью 978 тысяч квадратных метров. Далее в ТОПе Выборгский район со следующими показателями: 35 домов общей площадью 694 тысячи квадратных метров.

Замыкает тройку лидеров Московский район. Там построено 15 домов на 278 тысяч квадратных метров.

В прошлом году на территории города было введено 263 объекта общегражданского назначения общей площадью 2,105 миллиона квадратных метров.

общество


 

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