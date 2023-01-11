Работодатели России рассказали, как на них повлиял 2022 год

Только 19% работодателей страны заявили, что 2022 год оказался для них лучше, чем 2020 и 2021-й. Об этом говорится в исследовании портала hh.ru.

Чаще других про удачный год говорят в компаниях с небольшим штатом (до 50 человек) — их 31%. В случае с компаниями со штатом от 51 до 100 сотрудников, такого же мнения придерживаются только 29%. Компании со штатом от 500 до 1000 человек позитивно относятся к 2022 году только в 7% случаев.

Интересно, что 14% компаний сказали, что СВО, санкции и частичная мобилизация не оказали влияние на их бизнес. Позитивное влияние заметили 10% компаний, негативное — 67%.

Еще 12% заявили, что общий эффект от событий 2022 года намного меньше, чем от событий двухлетней давности.