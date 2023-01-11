Петербуржцам рассказали секреты бодрости по утрам

Бодрость и хорошее настроение по утрам — ноша посильная не всем. Однако Петербуржский Роспотребнадзор решил поделиться полезными советами, которые смогут найти вам силы с утра пораньше.

Для начала попробуйте провести утро без каких-либо гаджетов. Ученые из института IDC Research (Великобритания) выяснили, что 80% пользователей смартфонов проверяют свои мобильные устройства в течение 15 минут после пробуждения.

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