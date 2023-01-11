Билайн.Now: как вернуться в рабочий режим после праздников?

Праздничные выходные — это не только новые впечатления, встречи с близкими за большим столом, но и полная смена привычного режима. Быть продуктивным сразу после каникул тяжело, но восстановиться можно постепенно. На медиапортале билайн.now эксперты билайн университета поделились советами, которые помогут войти в привычный режим.

Порядок на столе — порядок в голове

Если вы не успели привести в порядок рабочее место до Нового года, то сейчас самое время. Потратьте несколько минут, чтобы убрать ненужные файлы, документы и бумаги, которые будут отвлекать ваше внимание.

Включаем рабочие чаты и убираем автоответчик

Если перед праздниками вы поставили рабочие чаты на mute, а на почте стоял автоответ о вашем отсутствии, то напоминаем вам: уведомления включить, автоответчики убрать. Заодно не забудьте навести порядок в электронной почте и разобрать накопившиеся письма.

Проверяем календарь

Многие планы на будущий год мы записывали еще в прошлом. Возможно, вам пригодится напоминание о предстоящих рабочих встречах и событиях. Посмотрите, какие проекты, собрания или отчеты вы запланировали на ближайшие дни.

Составляем список первостепенных задач

Просматривая почту, рабочие файлы и календарь, выпишите задачи, которые вы запланировали на первые дни после каникул. Не приступайте сразу к первому пункту. Определите для каждого дела приоритет и начните с самого важного или срочного.

Работаем на качество, а не на количество

После долгого отдыха многозадачность вряд ли даст хороший результат. Для того чтобы поддерживать качество работы и не снижать концентрацию внимания, сосредоточитесь на одной задаче, первостепенной. Только когда выполните её, приступайте к следующему пункту.

Ставим mute на соцсети

Рабочие чаты включили, а вот приложения, которые перехватывают ваше внимание, ставим на mute. Отведите себе время в обеденный перерыв, чтобы проверить соцсети и пообщаться с друзьями. Так вам будет легче сосредоточиться на важных задачах, которые нужно сделать в первую очередь.

Дайте себе время

Обозначьте время, чтобы снова привыкнуть к жизни в офисе. Это может быть несколько дней или неделя. Делайте себе поблажки и старайтесь не относиться к себе слишком строго в этот период. Чтобы быстрее вернуться в строй, важно быть спокойным и сосредоточенным.

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