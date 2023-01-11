В центре Петербурга стало открываться меньше точек стрит-ритейла

За прошедший 2022 год в центре города Петербурга появилось 47 новых точек общепита (42% от всех открытий в стрит-ритейле). Об этом сообщают аналитики консалтинговой компании Nikoliers.

По их данным, магазины одежды и обуви сформировали 17% новых открытий (19 торговых точек). Основная часть новых магазинов — представители небольших российских брендов. В то же время возросло количество сувенирных лавок — плюс семь новых точек. Вместе с тем стало и больше появляться табачных лавок — 17 открытий, говорят аналитики.

В целом же, в 2022 году в центре Петербурга открылось почти на треть меньше точек стрит-ритейла, чем годом ранее.

Уровень ротации стрит-ритейла в центре города в 2022 году был довольно сдержанным — 7,2%. В связи с ротацией и освобождением площадей в центре Петербурга закрылись 105 точек стрит-ритейла.