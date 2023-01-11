Ипотечная кабала и безденежье: риэлтор дала прогноз на 2023 год

В предстоящем 2023 году россиянам стоит более трезво оценить свои финансовые возможности и задуматься, смогут ли они покрывать свои кредиты и ипотеки. Риэлтор Наталья Шевченко рекомендует по возможности отказаться от ипотечного жилья.

«Нам всем пора снять розовые очки, не будет всё хорошо. Год грядет очень и очень сложный. Это нужно понять и принять. Я бы вообще порекомендовала продать все ипотечное. Учитывайте, что зарплаты ведь по факту не особо растут, а вот цены — космически. Если есть возможность где-то «пересидеть» без кредитов и ипотек — этим стоит воспользоваться», — сказала она.

Кроме этого, эксперт добавила, что из-за несоответствия роста зарплат и цен на что бы то ни было может возникнуть ситуация, когда население не сможет выплачивать ипотечные платежи.

Что касается изменившейся ипотечной ставки (с 6 до 8% — прим. Ред.), то это не является чем-то существенным. В свое время люди с более спокойной душой брали ипотеку под 14%, но тогда и цены на все были совершенно другие, говорит Шевченко.