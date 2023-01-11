От зеленого чая до птицы: как правильно питаться в холода

Зимой температура воздуха снижается и вместе с ним наш иммунитет. Пожалуй, далеко не всегда получится отделаться теплым пледом и горячем чаем. Рассказываем, что еще может помочь при борьбе за здоровье.

Во-первых, не забывайте про витамины. Самое время есть как можно больше фруктов и овощей, насыщая свой организм всем необходимым. Если вы решили заняться своим здоровьем вплотную, то можно и посетить врача, чтобы узнать, чего именно вам не хватает, решая проблему более точечно.

В целом же, питание должно быть максимально разнообразным. В нем должны быть и белки, и жиры, и углеводы. Самое время налегать на рыбу, птицу, нежирное мясо, кисломолочные продукты, яйца, морепродукты.

Правда, не забывайте, что если вы налегаете на белковую пищу, но не занимаетесь спортом, то рано или поздно вы заметите лишнюю жировую прослойку. Важно и то, что питаться в зимний период лучше дробно. Дробное питание предполагает, что приемы пищи происходят каждые 3-4 часа. Размеры порций при этом не должны превышать по объемам стакан.

Кроме этого, не забывайте про достаточное употребление жидкости. Стандартные 7–8 стаканов чистой питьевой воды в день никто не отменял. Если вы будете игнорировать это правило, то сухость кожи, тусклые волосы — не избежать.

При этом от такого напитка как кофе на зимний период времени специалисты рекомендуют отказаться. Говорят, что он может усугубить симптомы зимней хандры и депрессии. А вот про зеленый чай самое время вспомнить. Он богат витаминами, поэтому справится с задачей по пробуждению гораздо лучше. Бонусом к этому регулярное употребление зеленого чая уменьшает риск развития онкологических заболеваний, снижает уровень холестерина в крови, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, снимает стресс и повышает настроение.