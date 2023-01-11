Юрист рассказала способ проверки пенсионных накоплений

Сайт социального фонда уже доступен для пользователей. С помощью пароля и логина от Госуслуг вы можете войти в личный кабинет. Там имеется вкладка Пенсионного фонда, где можно узнать размер материнского капитала, накопленный стаж, а также узнать количество накопленных баллов. Об этом рассказала юрист Юлия Осичанская.
При этом юрист рекомендует заказать справку о трудовом стаже. Справку сформировать можно за пару минут, ее вышлют на вашу личную почту.
«Если вы обнаружите, что какой-то трудовой период не учтен — нужно обязательно написать заявление в свободной форме, предоставить подтверждающие документы, трудовую книжку», — рассказала Осичанская в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург».