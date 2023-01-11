Скончался заведующий по спортивной работе СШОР «Зенит»

Сегодня, 11 января, тренер-преподаватель и заведующий по спортивной работе СШОР «Зенит» Всеволод Блох. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. Он пришел сюда работать еще в 2004 году.

К тому времени он уже успел поработать тренером в «Динамо», «Спорте» и «Локомотиве». Как пишут коллеги, Всеволод Блох искренне отдавался работе в школе, добросовестно решая все поставленные задачи.

«За 20 лет работы в нашей школе он воспитал большое число отличных футболистов, и что не менее важно — хороших людей!», — говорится в некрологе.

В учреждении выразили соболезнования родным и близким Всеволода Блоха.

общество


 

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