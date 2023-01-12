У трети петербуржцев за последний год выросли расходы на вредные привычки

Среди тех петербуржцев, кто признал, что не всегда ведёт здоровый образ жизни, наиболее частые виды вредных привычек: сидячий образ жизни или работы (33% респондентов в Петербурге),слишком много времени проводят за компьютером (32%); курение (22%); слишком много времени отводится соцсетям (17%); алкоголь (14%); фаст-фуд (13%); экстремальные диеты (2%). Об этом говорится в исследовании портала hh.ru.

В целом, расходы на вредные привычки возросли у 28% жителей города. Ещё 37% горожан заявили, что ежемесячно тратят на такие привычки примерно одну и ту же сумму — около пяти тысяч рублей. Однако каждый десятый в Петербурге тратит на пагубные привычки до 30 тысяч рублей в месяц. Еще 2% — 50 000 рублей и более.

В то же время 58% опрошенных горожан признали, что их привычки несут вред здоровью.