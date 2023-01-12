Петербург за новогодние каникулы посетили около миллиона туристов

По предварительным данным, в новогодние праздники Петербург посетили около одного миллиона туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

По их расчетам, это на 7% больше, чем годом ранее. Также в ТОПе оказались Москва (более двух миллионов туристов), Московская область (два миллиона туристов), Тверская область (700 тысяч туристов), Краснодарский край (430 тысяч туристов).

Популярными направлениями также стали Крым (однако падение -33% по сравнению с прошлым годом), Тюменская область, Вологодская область, Липецкая область.