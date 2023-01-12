Кинологи рассказали, как избежать переохлаждения собаки на прогулке

Животные, как и люди, тоже могут заработать себе переохлаждение. Если ваша собака здорова, в меру активна, то не следует чересчур переживать за ее состояние на улице. А вот к собакам без шерсти, короткошерстным и коротколапым питомцам стоит проявить особое внимание. Об этом сообщает пресс-служба Российской кинологической федерации.

На прогулках время от времени наблюдайте за состоянием собаки и, если заметили первые симптомы переохлаждения, возвращайтесь домой или зайдите в теплое помещение погреться.

Чтобы понять, что собака переохладилась, обратите внимание на следующее. Во-первых, вы можете заметить дрожь и озноб. При этом питомец может начать переступать с лапы на лапу или поджимать их под себя. Также можно заметить бледность слизистых — это тоже признак переохлаждения. Следующая стадия — собака может стать вялой, мышцы становятся жесткими, питомец как будто впадает в оцепенение.