В России отмечается День российской печати

В пятницу, 13 января, в Санкт-Петербурге, как и во всей России проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню печати. С профессиональным праздником работников сферы поздравил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«Поздравляю с праздником журналистов, сотрудников издательств, полиграфистов, книгоиздателей, всех кому дорого печатное слово!», – процитировали его слова в официальном telegram-канале Смольного.

Отмечается, что ровно 320 лет назад в России вышел первый из дошедших до современности номер газеты «Ведомости», учрежденной Петром I. Им начинается история отечественной печати.

По данным Роскомнадзора за второй квартал прошлого года, в стране зарегистрировано 37,1 тысяч периодических изданий. Следует отметить, что в 2009 году в России выпускали более 72 тысяч газет и журналов, а в 2018 году – только 47 тысяч.

Снижение числа печатных изданий можно объяснить невысокими доходами от рекламы, а также развитием новых цифровых платформ.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, какие приметы существуют про пятницу 13-ое.