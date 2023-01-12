Старый Новый год под знаком мистики: какие приметы существуют про пятницу 13-ое

В этот раз старый Новый год выпадает на мистический день — пятницу 13-го. Как и в любой другой подобный день имеются определенные приметы. Рассказываем, что можно или нельзя делать в этот день.

Например, не рекомендуется отправляться в путешествия в этот день. Считается, что и сама дорога, и отдых дальнейший будут наполнены негативом.

Кроме этого, считается, что развлекаться в этот день также не стоит. Якобы чрезмерное счастье может заставить темные силы привнести баланс в мир и вашу жизнь.

Какие приметы еще существуют, вы можете узнать, подписавшись на наш дзен-канал.

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