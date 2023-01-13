Смольный: почти 2000 человек устраняют последствия снегопада

В четверг, 13 января, в Санкт-Петербурге прошел снегопад, сковавший центральную часть города 9-балльными пробками. Для устранения последствий на улицы были отправлены более 900 садовников и 1010 дворников, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Снежный фронт, прошедший через наш город, за сутки насыпал более 7,5 сантиметров, почти половину из них – за ночь […] За сутки с улиц убрано более 15 тысяч кубометров», – рассказали в официальном telegram-канале Смольного.

Также в пресс-службе кабмина подчеркнули, что синоптики не обещают горожанам улучшения погодных условий: небольшая оттепель вместе с осадками и ветром сделают дороги более скользкими и опасными.

Это соответствует прогнозу, сделанному главным синоптиком Санкт-Петербурга Александром Колесовым. Согласно ему, после небольшого затишья, сопровождающегося постепенным повышением температуры, в город придут осадки в виде мокрого снега с дождем.

Следует отметить, что в Санкт-Петербурге стартовал второй этап перехода на новую систему уборки. Насколько серьезно он повлияет на ситуацию со снегом, пока неясно. С другой стороны, совершенно очевидно, что действующую систему необходимо менять.

Только за 20 дней декабря прошлого года государственная административно-техническая инспекция Северной столицы выявила более тысячи нарушений. При этом устранялось только каждое пятое.

О том, что терпение петербуржцев уже лопнуло, свидетельствуют множественные жалобы на работу снегоуборщиков. Так, согласно тексту коллективного письма, имеющегося в распоряжении Gazeta.spb, авторы подозревают СПб ГУДП «Центр» растрате 100 миллионов рублей, предназначенных для уборки снега.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Ленинградской области задержан водитель погрузчика, травмировавшего ребенка снегом.