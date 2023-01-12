В Ленинградской области задержан водитель погрузчика, травмировавшего ребенка снегом

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Петербурга, в Ленинградской области задержан водитель погрузчика, травмировавшего ребенка снегом. В связи с этим специалисты ведомства возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ.

По данным следствия, 11 января на площади Станислава Богданова в городе Гатчине водитель погрузчика видел, что на снежной насыпи находятся дети. Как отмечают следователи, мужчина умышленно с целью причинения смерти, неоднократно загребая ковшом снег, сдвигал часть снега в их сторону.

При этом девочка не смогла самостоятельно выбраться из снежных масс. Ей помогли очевидцы, достав девочку из снега с помощью лопат. Сейчас водитель погрузчика задержан. Следствие будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.