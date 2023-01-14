Использование камер для наказания за незаконный выброс мусора одобрили 80% петербуржцев

Новые поправки в КоАП, позволяющие властям Санкт-Петербурга выписывать штрафы за незаконный сброс мусора на основании данных с автоматических камер, одобряют 8 из 10 горожан.

Такие выводы позволяют сделать результаты исследований, проведённых экспертами сервиса SuperJob:

«Штрафы от 3 до 200 тысяч рублей ждут физических и юридических лиц, сбрасывающих мусор вне установленных мест», – уточнили в пресс-службе компании, отметив, что подобные меры поддерживали 83% петербуржцев.

Также имеют место и не согласные – 11%. Их беспокойство вызывает сам факт размещения камер, который они расценивают как вмешательство в частную жизнь. Некоторые также обеспокоены отсутствием условий для утилизации мусора и возможными ошибками системы:

«Столкнулся с тем, что меня незаконно оштрафовали за неуплату парковки… Во избежание ошибок, лучше такие штрафы не вводить», – выразил мнение один из опрошенных.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что с 11 января на территории Российской Федерации начнут действовать новые штрафы за выброс мусора в неположенных местах.