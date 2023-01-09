С 11 января в России начнут штрафовать за выброс мусора и окон машин

С 11 января на территории Российской Федерации начнут действовать новые штрафы за выброс мусора в неположенных местах. В данном случае, речь идет о выбросе мусора из окон автомобилей.

Совершив такое нарушение, человек получит административный штраф. В случае с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами дело может дойти до административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Следует отметить, что к ответственности будут привлекать водителей и пассажиров, «засветившихся» на записях с камер видеонаблюдения:

«С 11 января вступают в силу нововведения. Теперь если сброс мусора из автомобиля зафиксирован на камеру, норма КоАП РФ, по которой нарушитель не обязан доказывать свою невиновность, применяться не будет», – цитирует телеканал 360 слова генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева.

Он подчеркнул, что в случае повторного привлечения мусорящего автомобилиста к административной ответственности, транспортное средство будет конфисковано.