Стало известно, кто возглавит «Адмиралтейские верфи»

У «Адмиралтейских верфей» сменилось руководство. Так временно исполняющим обязанности генерального директора предприятия стал Андрей Веселов.

Он был назначен 12 января, а до этого работал главным инженером предприятия. Прежде «Адмиралтейскими верфями» руководил Александр Бузаков, скончавшийся в декабре 2022 года после того, как в течение 11 лет занимал позицию руководителя предприятия, сообщает «МК в Питере».

Как ранее сообщала Gazeta.spb, на момент смерти экс-гендиректору «Адмиралтейских ветвей» было 66 лет. 35 из них Алекасндр Бузаков посвятил работе на предприятии.

Еще раньше, в сентябре 2022 года, поступала информация о забастовке, в которой приняли более 100 сотрудников, не получавших зарплату в течение трех месяцев. Юрист Марк Лукьянов тогда отметил, что за зарплату рабочих переживать не стоит, учитывая, что на проблему обратил внимание Александр Бастрыкин.