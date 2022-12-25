Скончался гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков

Генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

«Объединенная судостроительная корпорация, «Адмиралтейские верфи» и все отечественное судостроение понесли невосполнимую утрату – на 67-м году жизни не стало Александра Сергеевича Бузакова, генерального директора «Адмиралтейских верфей»», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ОСК.

Отмечается, что Александр Бузаков проработал на предприятии 35 лет и еще в пятницу присутствовал на торжественном спуске на воду новой подводной лодки «Великие Луки». Точная причина смерти не сообщается.

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