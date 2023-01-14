В Смольном отчитались по реализации инициатив, поступающих от горожан

В Санкт-Петербурге в рамках проекта «Твой бюджет» было выдвинуто 100 инициатив. К началу 2023 года 84 из них были реализованы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В рамках городского проекта “Твой бюджет” петербуржцами было выдвинуто 100 инициативных проектов. Из них к началу 2023 года реализованы 84», – сообщили в официальном telegram-канале Смольного.

Отмечается, что большая часть победивших проектов (32%) имеют отношение к благоустройству. К ним относятся создание скверов и общественных пространств, а также обустройство набережных.

Следующая категория в списке (22%) – проекты, предполагающие создание и реконструкцию спортивных объектов, детских площадок и территорий, приспособленных для выгула собак.

Завершают триаду (16%) проекты, связанные с объектами дорожной инфраструктуры. К ним относятся строительство тротуаров, пешеходных переходов и другие работы, направленные на улучшение транспортной и дорожной инфраструктур в городе.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что бронзовых быков с Московского шоссе демонтировали на реставрацию.