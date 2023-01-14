Бронзовых быков с Московского шоссе демонтировали на реставрацию

Сегодня утром, около 06:00 по демонтажу монументально-декоративных скульптур «Быки», расположенных на Московском шоссе, 13. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея городской скульптуры (ГМГС).

«Длительное пребывание на открытом воздухе, отсутствие профессионального ухода, акты вандализма привели к тому, что состояние скульптур катастрофически ухудшалось», – объяснили необходимость демонтажа в публикации, размещенной в официальном сообществе ГМГС во «ВКонтакте».

Отмечается, что в 2021 году, когда скульптуры вошли в «городскую коллекцию» музея, им уже требовался временный переезд в мастерскую, где эксперты смогут провести масштабную работу по их «спасению». Точные даты окончания реставрационных мероприятий не сообщаются.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что государственный музей-заповедник «Петергоф» в текущем году откроет парк Ораниенбаум после реставрационных работ.