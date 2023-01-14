Россиянам рассказали, сколько можно получить с пособия по безработице

Пособие по безработице полагается гражданам, которые потеряли работу или ищут ее впервые. Gazeta.spb узнала, как меняются размеры выплат в зависимости от категории, к которой относится тот или иной получатель.

Прежде всего, следует напомнить, что для получения пособия по безработицы необходимо встать на учет в центре занятости. Это можно сделать очно, либо воспользовавшись онлайн-порталами «Работа России» и «Госуслуги».

В течение 10 дней потенциальному получателю выплаты подберут перечень вакансий, после чего пригласят на их рассмотрение. Если работодатели откажут гражданину в принятии на работу, он получит безработным и назначат пособие.

Минимальный размер выплат – 1500 рублей сроком на три месяца. Столько может получить человек, который впервые ищет работу, не работал больше года или работал менее 6 месяцев в течение года.

Максимальный размер пособия по безработице, в свою очередь, составляет 12 792 рубля. Она доступна категориям граждан, кроме названных выше, в течение трех месяцев. После этого выплата уменьшится до 5000 рублей.

Следует также отметить, что безработные предпенсионного возраста могут получать выплаты до 12 792 рублей в течение годового периода.

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