Россияне оказались рекордсменами по посещению Шри-Ланки

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, в новогодние праздники Шри-Ланку посещали ежедневно по 3200 человек. Как выяснилось в ходе анализа, это самый высокий показатель, начиная с марта 2022 года.

Только за 10 дней января на курорты Шри-Ланки приехало 30 832 туриста. Самыми главными любителями курорта оказались россияне. Из нашей страны на Шри-Ланку приехали 8,5 тысяч человек, утверждают власти страны Южной Азии. Это количество достигает 28% от общего туристического потока, который сюда въехал.

В результате Россия обогнала Великобританию (в четыре раза) и Индию (в три раза), которые считаются ведущими для ланкийского туризма рынками.