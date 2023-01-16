Крещение по-питерски: вместо морозов горожан ждут дожди

Еще первая декада января в Петербурге была морозной. Последние пять дней же компенсировали холода. Средняя температура воздуха в Санкт-Петербурге, хотя и отрицательная -4,3 градуса, но приблизилась ровно к норме. Об этом в своем телеграм-канале написал главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, еще до конца второй декады в Петербурге будет теплая погода, а вот уже к третьей — стоит ожидать вновь холод, утверждает Колесов. Однако скорее всего погода будет слабоморозна, говорит синоптик.

Похолодание будет связано с антициклоном, поэтому снега там будет очень мало. Крещенских морозов тем более ожидать не стоит, считает он. В этот день ожидаются дожди, а температура воздуха снова очень высокая, от +3 до +5 градусов.

Ранее сообщалось, что как рассказали в ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 16 января, жителей Петербурга ждут сильные ветра. Предполагается, что в этот день ветер достигнет 15 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В ведомстве пояснили, что в это время лучше убрать со двора дома или балкона все хозяйственные вещи. Обязательно закройте окна. Помимо этого, не забудьте убрать свою машину в гараж. Если же его нет, то припаркуйте автомобиль подальше от деревьев и каких-либо потенциально шатких конструкций.