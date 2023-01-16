В Петербурге от коронавируса скончались еще семь жителей

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 15 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 608 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 68 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 373 человека. Умерли от заболевания семь человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 834 551 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что нового штамма «Кракен» побаиваются только 10% жителей Санкт-Петербурга. Больше всего таких среди жителей старше 45 лет (13%). Об этом сообщает портал по поиску работы SuperJob.

По данным опроса, больше других боятся «Кракена» те, кто прививался от ковида ранее, чем шесть месяцев назад (15%). Те, кто прививался менее полугода назад, испытывают страх реже (таких 10%). Меньше всего боятся «Кракена» антипрививочники. Среди этой категории всего 6% таких.