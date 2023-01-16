В Санкт-Петербурге кракена боятся меньше, чем омикрона

Нового штамма «Кракен» побаиваются только 10% жителей Санкт-Петербурга. Больше всего таких среди жителей старше 45 лет (13%). Об этом сообщает портал по поиску работы SuperJob.

По данным опроса, больше других боятся «Кракена» те, кто прививался от ковида ранее, чем шесть месяцев назад (15%). Те, кто прививался менее полугода назад, испытывают страх реже (таких 10%). Меньше всего боятся «Кракена» антипрививочники. Среди этой категории всего 6% таких.

В целом же, 2 из 3 петербуржцев вовсе не боятся «Кракена», так как считают, что каждый последующий штамм абсолютно любого вируса более заразен, но менее летален.

Ранее сообщалось, что в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступили к разработке вакцины от новых штаммов коронавируса. Новая вакцина должна будет защищать в том числе от недавно выявленного «Кракена».

По словам директора центра Александра Гинцбурга, пока непонятно, как стремительно будет распространяться «Кракен», однако вакцину требуется создать быстро.

В России пока выявлен только один случай заражения этим штаммом, но женщина уже выздоровела. Но по факту новый штамм коронавируса «кракен» опасен не для всех. Об этом в разговоре с Gazeta.SPb сказал врач-педиатр Андрей Гоголев.