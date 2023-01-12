Зараженная «кракеном» жительница Пензы выздоровела

Заразившаяся штаммом коронавируса «кракен» жительница Пензы выздоровела. Об этом сообщил местный Роспотребнадзор. Заболевание проходило в легкой форме, отметили в ведомстве.

Заболевшей оказалась 32-летняя работница административного подразделения промышленного объекта. Жительница выздоровела еще 2 января, а заболела 27 декабря. Уточняется, что женщина не была привита.

В ведомстве отметили, что заразившаяся коронавирусом не покидала пределы региона последние два месяца, пишет ТАСС.

Недавно в средствах массовой информации появилась информация о том, что в России выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса — «Кракеном». Теперь многих волнует вопрос, будут ли на этом фоне вводить какие-либо ограничения. На вопрос встревоженного населения ответил Роспотребнадзор РФ.

общество


 

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