Стало известно, будут ли вводить ограничения из-за выявленного «Кракена»

Недавно в средствах массовой информации появилась информация о том, что в России выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса — «Кракеном». Теперь многих волнует вопрос, будут ли на этом фоне вводить какие-либо ограничения. На вопрос встревоженного населения ответил Роспотребнадзор РФ.

«Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма Омикрон «Кракен» вводить не планируется», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что любая новая инфекция — это отсутствие иммунитета, а значит эпидемический подъем заболеваемости. Но по факту новый штамм коронавируса «кракен» опасен не для всех. Об этом в разговоре с Gazeta.SPb сказал врач-педиатр Андрей Гоголев.

«Он не будет таким опасным для тех, кто уже переболел, так скажем, классическим COVID-19. По факту это его близнец-мутант. Для них инфекция в случае заражения будет протекать крайне благосклонно. Неважно, какой коронавирус вы перенесли: дельта, омикрон. Так или иначе, последующая инфекция будет переноситься легче», — сказал Гоголев.

Он добавил, что клинические признаки заболевания коронавирусом будут, но при этом болезнь будет протекать без осложнений. Что касается распространения «кракена» по России, нужно понимать, что любая