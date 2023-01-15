В России начали разработку вакцины от «Кракена»

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступили к разработке вакцины от новых штаммов коронавируса. Новая вакцина должна будет защищать в том числе от недавно выявленного «Кракена».

По словам директора центра Александра Гинцбурга, пока непонятно, как стремительно будет распространяться «Кракен», однако вакцину требуется создать быстро, пишет РИА Новости.

Напомним, заразившаяся штаммом коронавируса «кракен» жительница Пензы выздоровела. Об этом сообщил местный Роспотребнадзор. Заболевание проходило в легкой форме, отметили в ведомстве.

Заболевшей оказалась 32-летняя работница административного подразделения промышленного объекта. Жительница выздоровела еще 2 января, а заболела 27 декабря. Уточняется, что женщина не была привита.

Любая новая инфекция — это отсутствие иммунитета, а значит эпидемический подъем заболеваемости. Но по факту новый штамм коронавируса «кракен» опасен не для всех. Об этом в разговоре с Gazeta.SPb сказал врач-педиатр Андрей Гоголев.

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