Петербуржское МЧС рассказало о погоде 17 января

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 17 января ожидается облачная погода. Возможны прояснения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Существенных осадков ждать не стоит, но мокрый снег в конце дня может быть. Ветер будет южный, юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 0…+2 градуса. На дорогах местами гололедица.

Напомним, еще первая декада января в Петербурге была морозной. Последние пять дней же компенсировали холода. Средняя температура воздуха в Санкт-Петербурге, хотя и отрицательная -4,3 градуса, но приблизилась ровно к норме. Об этом в своем телеграм-канале написал главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, еще до конца второй декады в Петербурге будет теплая погода, а вот уже к третьей — стоит ожидать вновь холод, утверждает Колесов. Однако скорее всего погода будет слабоморозна, говорит синоптик.